В Венесуэле из-за аварии без света остались более 20 регионов

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Масштабные проблемы с электроснабжением отмечены в четверг во многих районах столицы Венесуэлы и более чем в 20 штатах республики. Об этом сообщила газета El Nacional.

По ее данным, оказались обесточены несколько линий столичного метро, обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия также остался без света. Национальная электрическая компания в своем Twitter назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире. "Это часть электрической войны против государства, - говорится в сообщении. - Мы работаем над восстановлением подачи [электричества]".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.