Американский конгрессмен просит Россию помочь вернуть вывезенных россиянкой детей их отцу

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Конгрессмен, член Палаты Представителей от американского штата Канзас Рон Эстис обратился к российским властям с просьбой помочь воссоединению с отцом, гражданином США, общих детей с россиянкой Богданой Осиповой, в настоящее время проживающих в России. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой конгрессмена заявлении.

Суд присяжных американского города Уичито (штат Канзас) признал 6 марта Осипову, содержащуюся с осени 2017 года в заключении в США, виновной в похищении детей и вывозе их за пределы США, а также в двух пунктах по статье вымогательство.

13 февраля конгрессмен направил письмо послу РФ в США Анатолию Антонову "с просьбой обратить внимание российских властей на этот вопрос". В письме Эстис обращает внимание на то, что в 2014 году Богдана Осипова забрала у бывшего мужа Брайана Мобли их совместных детей Софию и Изабеллу без его согласия. "Сам Мобли постоянно предпринимал попытки вернуть дочерей домой", - отметил конгрессмен и добавил, что посольство США в Москве также работает на тем, чтобы по своим каналам быстрее решить этот вопрос, в том числе сделало обеим девочкам американские паспорта, однако власти РФ до сих пор не дали добро на их возвращение, а российский суд и вовсе запретил выезд детей за рубеж.

"Учитывая, что Российская Федерация пытается наладить отношения с нашей страной, а также вновь заявить о себе на международной арене как о государстве, желающем заключать мирные и гуманитарные соглашения на благо всех сторон, я очень обеспокоен этими действиями, которые напрямую влияют на жизнь моего избирателя", - подчеркивает Рон Эстис в письме российскому послу. Он призвал российские власти использовать все возможные внутренние и дипломатические каналы, чтобы дети воссоединились с отцом. "Я с нетерпением жду вашего ответа и сотрудничества в решении данной проблемы, что несомненно скажется на улучшении отношений США и России", - заключил конгрессмен, обращаясь к Антонову.

Эстис добавил, что также взаимодействует по данной проблеме с Госдепартаментом США и членами Конгресса.

Дети или свобода

У 38-летней Богданы Осиповой (Мобли), имеющей два гражданства - РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе две дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России.

Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. В ходе слушаний в суде Канзаса Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на вывоз их за границу не дал.

В ходе состоявшегося в Уичито 5-6 марта 2019 года суда присяжных Богдана Осипова свою вину не признала. Присяжные единодушно признали ее виновной в похищении детей и вывозе их за границу, а также в двух пунктах по статье вымогательство. За это россиянке грозит до 43 лет в тюрьме.

Окончательный вердикт будет оглашен судьей города Уичито 20 мая.