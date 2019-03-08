В Якутии в отношении и.о. директора филиала сельхозакадемии возбуждено дело о взятке

ЯКУТСК, 8 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Октемского филиала Якутской государственной сельскохозяйственной академии, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора Октемского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 февраля и 7 марта 2019 года и.о. директора получил от руководителя коммерческой структуры взятку за заключение договоров оказания услуг для использования предмета договора в личных и коммерческих нуждах. Общая сумма полученных денежных средств будет установлена в ходе следствия.

В сообщении ведомства отмечается, что факты получения взяток задокументированы сотрудниками УФСБ России по Якутии при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в СК.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанным является Андрей Попов, ранее он занимал должность заместителя министра образования и науки Якутии.