СК возбудил дело об убийстве предпринимателя при ограблении в его доме в Подмосковье

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об избиении до смерти предпринимателя в его частном доме в Подмосковье во время ограбления. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала Врадий.

По данным следствия, вечером 7 марта четверо неизвестных в масках проникли в домовладение во Фряново Щелковского района, принадлежащее представителю ООО "Агрофирма Восток", с целью ограбления. Они связали 66-летнего хозяина дома и его супругу, после чего стали избивать и требовать передачи денег. Услышав голоса соседей, нападавшие скрылись. От полученных травм хозяин дома скончался на месте, его супруга была госпитализирована.

Следователи осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение генетической экспертизы. Проводятся оперативно- разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к убийству.