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Крупный пожар в магазине в Первоуральске полностью ликвидирован

Общая площадь пожара составила 1,8 тысячи кв. м

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее в пятницу ночью в магазине в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:20 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что пожар возник в одноэтажном здании магазина, изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м. Огонь быстро распространился на вплотную примыкающие к строению ветеринарную клинику и складские помещения. В 03:21 мск пожар был локализован, его общая площадь составила 1,8 тысячи кв. м.

Животных из ветеринарной клиники удалось спасти.

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