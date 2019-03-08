Крупный пожар в магазине в Первоуральске полностью ликвидирован

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее в пятницу ночью в магазине в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В 12:20 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар возник в одноэтажном здании магазина, изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м. Огонь быстро распространился на вплотную примыкающие к строению ветеринарную клинику и складские помещения. В 03:21 мск пожар был локализован, его общая площадь составила 1,8 тысячи кв. м.
Животных из ветеринарной клиники удалось спасти.