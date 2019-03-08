Во время пожара на складе при ТЦ в Новосибирске эвакуировали более 150 человек

ТАСС, 8 марта. Пожар произошел в пятницу на складе, пристроенном к торговому комплексу на улице Толмачевская в Новосибирске. В результате были эвакуированы более 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В Ленинском районе Новосибирска пожар произошел в складском помещении на улице Толмачевская. Со склада было эвакуировано 10 человек. Из магазина, пристроенного к складу, эвакуировано 142 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

На месте пожара задействовано восемь единиц техники и 27 человек личного состава. В 16:40 (12:40 мск) было ликвидировано открытое горение. Другие подробности инцидента пока не приводятся.