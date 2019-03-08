Площадь пожара на складе в Краснодаре увеличилась до 300 кв. м

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Площадь возгорания на складе в Краснодаре увеличилась до 300 кв. м, пожар локализован. Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в 12:36 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Московской в Краснодаре. Площадь возгорания составляла 100 кв. м.

"В 13:18 мск пожар локализован на площади около 300 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации пожара задействован 41 человек личного состава и 13 единиц техники, тушение продолжается.

В новость были внесены изменения (13:53 мск) - добавлена информация о площади пожара