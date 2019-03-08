Из-за пожара в многоэтажном доме в Томске эвакуировали 150 человек

ТОМСК, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 150 человек из 18-этажного жилого дома из-за возгорания в одной из квартир. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

"На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на шестом этаже шел дым, было задымление в подъезде. Пожарные эвакуировали 150 человек, одна из них - девушка - инвалид-колясочник - спасена из квартиры на втором этаже. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, в двухкомнатной квартире на шестом этаже в кухне обгорели стены, потолок. Сейчас пожар ликвидирован, в тушении были задействованы 16 человек и 5 единиц техники. Причина происшествия уточняется.