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Из ТЦ "Мега" в Химках проводится эвакуация из-за сообщения о "минировании"

Из здания вывели больше тысячи человек

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра "Мега" в подмосковных Химках, из здания эвакуируют людей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил в администрацию ТЦ "Мега" о заложенном взрывном устройстве. Экстренные службы проверяют данную информацию. В целях безопасности людей из здания торгового центра вывели больше тысячи человек", - сказал он.

За последний месяц в Москве и Подмосковье неизвестные рассылали анонимные сообщения о "минировании" торговых центров, госучреждений и других объектов. Нигде опасных предметов найдено не было.

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