Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте по делу об убийстве следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, совершенное в Подмосковье в октябре 2018 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство прокурора и рассмотреть ходатайство следователя в закрытом режиме", - сказала судья Елена Ленская.

С ходатайством о закрытии заседания выступил прокурор. "С учетом расследуемых событий, и с учетом активной стадии расследования, прошу рассмотреть ходатайство следователя в закрытом режиме", - сказал прокурор.

Все стороны поддержали данное ходатайство.

10 октября 2018 года около семи утра неизвестный выстрелом в шею убил вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. В ходе расследования у следствия появились данные о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве.

7 марта этого года в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и - 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.