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Частичное обрушение кровли произошло на турбазе в Ленинградской области

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в пятницу в одном из зданий туристической базы "Аврора клуб" в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На туристической базе "Аврора клуб" в Выборгском районе Ленинградской области произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ГУ МЧС по Ленинградской области опубликовало на своем сайте предупреждение о сильном ветре и возможности налипания мокрого снега. В связи с этим повышается возможность повреждений линий электропередач и объектов жилого фонда.

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