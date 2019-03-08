Частичное обрушение кровли произошло на турбазе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в пятницу в одном из зданий туристической базы "Аврора клуб" в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На туристической базе "Аврора клуб" в Выборгском районе Ленинградской области произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ГУ МЧС по Ленинградской области опубликовало на своем сайте предупреждение о сильном ветре и возможности налипания мокрого снега. В связи с этим повышается возможность повреждений линий электропередач и объектов жилого фонда.