Полиция в Европе изъяла поддельные и запрещенные лекарства на €168 млн

ГААГА, 8 марта. /ТАСС/. Специальная операция европейских правоохранительных органов, таможенных служб и регуляторов в области здравоохранения привела к изъятию запрещенных и поддельных лекарств общей стоимостью более €168 млн. Об этом сообщили в пятницу в Европейском полицейском агентстве (Европол).

По данным организации, в операции под названием "Мисмед 2", возглавляемой французской полицией и финской таможней, приняли участие в общей сложности 16 стран. Ее главная цель заключалась в противодействии незаконной транспортировке запрещенных и поддельных лекарственных средств и препаратов.

"Произведено 435 арестов и прекращена деятельность 24 организованных преступных группировок, - отметили в Европоле. - В общей сложности изъято 13 млн упаковок или 1,8 т лекарств ориентировочной стоимостью €168 млн".

Основные действия проводились в период с апреля по октябрь 2018 года, однако по операционным причинам детали Европол смог огласить только сейчас.

"Подделка и использование лекарств не по назначению является серьезной и растущей проблемой, которую необходимо решать на европейском уровне, - отметили в Европоле. - Организованные преступные группировки все чаще вовлечены в эту деятельность, поскольку она обеспечивает очень высокую доходность при достаточно низких рисках выявления и уголовного наказания". Проведенные в 2018 году расследования показали, что в сфере внимания злоумышленников теперь находятся не только опиоидные препараты, как это было раньше, но также лекарства для лечения серьезных заболеваний, таких как рак и сердечные патологии, а также препараты, улучшающие спортивные результаты.