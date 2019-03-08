Восьмилетний ребенок умер в Якутии из-за падения снега с крыши

ЯКУТСК, 8 марта. /ТАСС/. Следователи начали процессуальную проверку после гибели восьмилетнего ребенка в Алданском районе Якутии при падении с крыши большой массы снега, сообщили журналистам в пятницу в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

"Предварительно установлено, что 7 марта 2019 года мальчик, проживающий с родителями в поселке Нижний Куранах, ушел из дома на прогулку с двумя сверстниками. Во время нахождения на крыше нежилого одноэтажного заброшенного дома ребенок упал с нее на землю, после чего на него с крыши сошла большая масса снега. Ребенок скончался на месте", - сказано в сообщении.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся неотложные проверочные мероприятия, опросы очевидцев, осмотр места происшествия.