В Великобритании впервые осудили женщину, подвергшую дочь женскому обрезанию

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Британский суд впервые в истории страны приговорил к тюремному заключению женщину, которая подвергла трехлетнюю дочь процедуре женского обрезания. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно решению судьи Филиппы Уиппл, 37-летняя женщина, приехавшая в Соединенное Королевство из Уганды, проведет в тюрьме 11 лет за "совершенное ей отвратительное и варварское предумышленное преступление".

"Калечащие операции на женских половых органах уже давно признаны незаконными [в Великобритании]. Необходимо ясно говорить о том, что подобные операции являются насилием над детьми", - заявила судья, оглашая приговор.

Данная процедура в Великобритании была признана незаконной еще в 1985 году, а в дальнейшем было введены и наказания за вывоз детей из страны для ее осуществления. При этом первый обвинительный приговор был вынесен только сейчас. В ходе расследования выяснилось, что мать в домашних условиях самостоятельно провела дочери операцию. В результате девочка была госпитализирована с большой кровопотерей, и сотрудники больницы сообщили о произошедшем в полицию.

ООН признает калечащими операциями на женских половых органах все процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Наибольшее распространение такие операции имеют в западных, восточных и северо-восточных районах Африки, в ряде стран Азии и Ближнего Востока, а также среди некоторых групп иммигрантов из этих регионов.

Существование этой практики связано с архаическими культурными установками, закрепляющими крайнюю степень мужского доминирования в обществе, и стремлением полностью контролировать сексуальную жизнь женщин. Всего, по информации ООН, в мире насчитывается около 200 млн девочек и женщин с последствиями практики увечий гениталий. Около 44 млн подвергшихся обрезанию - девочки в возрасте 14 лет и младше. Калечащая операция может вызывать смерть от потери крови, а также различные проблемы со здоровьем (кисты, проблемы с мочеиспусканием, инфекции, бесплодие, осложнения родов и высокий риск смерти новорожденных).