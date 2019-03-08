Арестованного руководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" отпустили под залог

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Директор "Спецтехноэкспорта", компания входит в состав госконцерна "Укроборонпром", Владислав Бельбас, арестованный ранее по делу о коррупции в оборонной сфере, отпущен из СИЗО Киева под залог. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Спецтехноэкспорта".

"Под залог из Лукьяновского СИЗО [Киева] вышли ранее арестованные директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и двое экс-сотрудников предприятия. Это предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко", - процитировал украинский "5 канал" сообщение пресс-службы предприятия.

Суд ранее установил залог для Бельбаса в размере 7 млн гривен ($265 тыс.), для Барбула - 2 млн гривен ($75,7 тыс.), для Панасенко - 5 млн гривен ($189 тыс.).

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали их 4 марта по подозрению в растрате $2,2 млн. Чиновникам инкриминируется растрата имущества с использованием служебного положения по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия интересам государства. Соломенский районный суд Киева в среду постановил арестовать Владислава Бельбаса до 1 мая с возможностью внесения за него залога.

"Спецтехноэкспорт" осуществляет экспорт и импорт услуг военного и двойного назначения.

Коррупционный скандал в обороне

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).