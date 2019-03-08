CBS: в США актеру Джусси Смоллетту предъявили новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) сочло имеющиеся у властей улики достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетту. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.

Как заявляли ранее представители полиции города, Смоллетт в конце января инсценировал нападение на самого себя. Актер утверждал, что на одной из улиц Чикаго к нему подошли двое мужчин в масках, начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес, избили его, накинули веревку на шею, а также облили отбеливателем. Стражи порядка полагают, что, в действительности, Смоллетт заплатил мужчинам сам. Актер рассчитывал, что сообщения об инциденте привлекут к нему внимание общественности, что, в конечном счете, позволит извлечь из этого финансовую выгоду.

В феврале полиция и прокуратура заявили, что обвиняют актера в нарушении по одному пункту общественного порядка, которое расценивается как уголовное преступление. Теперь ему предъявлены обвинения по 16 пунктам. Присяжные учли, что Смоллетт давал заведомо ложные показания нескольким сотрудникам полиции, а также представил произошедшее как преступление на почве нетерпимости.

Как ожидается, Смоллетт, который 21 февраля после ареста был освобожден под залог, предстанет перед судом 14 марта. Актер ранее заявлял, что невиновен.

Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет" (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующую о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.