В США суд предоставил госадвоката жене бывшего замдиректора "Военторга"

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Северная Каролина в пятницу постановил предоставить услуги государственного адвоката супруге бывшего заместителя директора "Военторга" Татьяне Тейф, обвиняемой вместе с мужем во взятках, подкупе, легализации преступно нажитых средств, иммиграционном мошенничестве. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда.

В них отмечается, что "подзащитная подтвердила, что имеет право на предоставление ей адвоката за счет государства". Как констатируется в материалах, суд также установил, что Тейф не имеет достаточных средств, чтобы оплачивать расходы, связанные с вызовом свидетелей по делу для дачи показаний. Во вторник суд обязал Тейф раскрыть информацию обо всех банковских счетах, в том числе иностранных.

Супруги Тейф предстали перед судом в городе Роли (штат Северная Каролина) в декабре 2018 года. Татьяна Тейф была названа одним из соучастников бывшего заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа. Им, а также еще трем лицам, инкриминируются сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе путем попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение, в частности, касается деяний, совершенных в период между 2010 и 2012 годами, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга", компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По данным властей США, россиянин с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, превысила $150 млн, уточнила прокуратура, по версии которой, часть этих денег были размещены на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.

Тейфу в случае признания виновным грозит 20 лет тюрьмы, его супруге - максимум 10 лет лишения свободы.