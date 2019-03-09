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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 31 км

ТАСС, 9 марта. Специалисты Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) зафиксировали пепловый выброс высотой до 3 км на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе. Об этом сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС Камчатки.

"Высота пеплового выброса составила до 3 тыс. м. Высота вулкана - 1486 м. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 31 км в сторону Кроноцкого залива. На пути пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

По информации спасателей, все туристические компании оповещены об опасности для туристов в случае походов на вулкан Карымский. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.

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