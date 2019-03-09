В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 9 марта. Самолет, следовавший рейсом Красноярск - Туруханск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится проверка для выявления всех обстоятельств произошедшего по факту инцидента, произошедшего вечером 8 марта при посадке самолета, следовавшего рейсом Красноярск - Туруханск. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - сказали в ведомстве.

По данным СК, на борту находились 20 пассажиров, пострадавших среди них и членов экипажа нет. Причина инцидента выясняется.