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Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Один пострадал

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В районе дома № 202 по Ленинградскому шоссе грузовик "КамАЗ" столкнулся с легковой машиной и перевернулся. В результате погибли два человека, один пострадал. Движение машин в сторону области затруднено", - сказали в Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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