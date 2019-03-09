Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В районе дома № 202 по Ленинградскому шоссе грузовик "КамАЗ" столкнулся с легковой машиной и перевернулся. В результате погибли два человека, один пострадал. Движение машин в сторону области затруднено", - сказали в Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.