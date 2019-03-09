В Москве у руководителя коммерческой организации украли более 13 млн рублей из квартиры

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 13 млн рублей украли из квартиры руководителя одной из коммерческих организаций, расположенной на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился мужчина 1992 года рождения. Он заявил, что из его квартиры на улице Новый Арбат, 31/12 совершена крупная кража. Установлено, что злоумышленник похитил $200 тыс., принадлежащих заявителю. Материальный ущерб составил около 13 млн 159 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По подозрению в совершении преступления был задержан безработный мужчина 1983 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").