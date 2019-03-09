В Испании задержали членов преступной группы, занимавшейся подрывом банкоматов

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группы, которая занималась кражей средств из банкоматов с помощью использования взрывных веществ. Об этом сообщили в субботу правоохранительные органы страны.

По их информации, в ходе операции были задержаны четыре человека, ведется поиск еще одного члена группы. Все подозреваемые являются гражданами Румынии. Как уточнили в гражданской гвардии, преступники задействовали взрывчатое вещество пероксид ацетона, "также известное, как "мать сатаны" за свою разрушительную силу".

В правоохранительных органах напомнили, что пероксид ацетона был ранее задействован при ряде террористических атак. Стражи порядка королевства обнаружили около 730 г данного вещества. "Впервые это готовое к использованию вещество было изъято в Испании", - уточнили в гражданской гвардии.