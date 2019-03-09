В Ленинградской области мужчина обстрелял здание кафе из ружья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Мужчина обстрелял из охотничьего ружья здание кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, подозреваемый задержан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло ночью 8 марта.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан 39-летний мужчина, который изобличен в том, что из хулиганских побуждений произвел около пяти выстрелов в сторону кафе и около пяти выстрелов в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.