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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Самарской области

В автобусе находились 16 человек, пострадавших нет

ТАСС, 9 марта. Автобус съехал в кювет на трассе в Самарской области, пострадавших нет. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении Главного управления МЧС России по региону.

"В субботу в 10:32 мск произошло ДТП на 120-м км автодороги Самара - Приволжье в Безенчукском районе <…> По прибытии на место установлено, что произошел съезд маршрутного автобуса в кювет. В автобусе находились 16 человек, 15 из них - пассажиры, детей нет", - отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет, причина аварии устанавливается.

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РоссияСамарская область
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