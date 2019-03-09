Автобус с пассажирами попал в ДТП в Самарской области

ТАСС, 9 марта. Автобус съехал в кювет на трассе в Самарской области, пострадавших нет. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении Главного управления МЧС России по региону.

"В субботу в 10:32 мск произошло ДТП на 120-м км автодороги Самара - Приволжье в Безенчукском районе <…> По прибытии на место установлено, что произошел съезд маршрутного автобуса в кювет. В автобусе находились 16 человек, 15 из них - пассажиры, детей нет", - отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет, причина аварии устанавливается.