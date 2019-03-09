Автобус столкнулся с тягачом в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с тягачом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 13:30 мск на 523-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога мужчина, управляя автобусом сообщением Тихвин - Санкт-Петербург, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным тягачом. В результате ДТП три женщины - пассажирки автобуса пострадали", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Характер травм пассажиров автобуса в ведомстве не уточнили.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу с утра был сильный снегопад, плохая видимость, порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Из-за погодных условий в городе произошли несколько массовых ДТП, был временно закрыт международный аэропорт Пулково, а также створки дамбы на Финском заливе из-за угрозы наводнения. Сильный ветер валил деревья и дорожные знаки.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что из-за непогоды дорожные службы перевели на усиленный режим работы.