Движение на трассе М-5 в Оренбургской области временно закрыли из-за непогоды

ТАСС, 9 марта. Движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области временно закрыто для всех видов транспорта в связи с сильным ветром. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении Главного управления МЧС России по региону.

"В субботу с 16:00 мск введено временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий: сильный ветер, местами возможны гололедные явления, ограничение видимости", - отмечается в сообщении ведомства.