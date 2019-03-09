Пожар в грузовом отсеке самолета привел к закрытию всех взлетных полос аэропорта Ньюарка

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Все три взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси были закрыты и временно не функционировали в субботу из-за нештатной ситуации. Об этом сообщила администрация аэропорта.

"Ввиду чрезвычайной ситуации все ВПП аэропорта Ньюарка в настоящий момент закрыты. Пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией, чтобы проверить статус рейса", - написала на своей странице в Twitter администрация аэропорта. Она не уточнила, какого рода инцидент спровоцировал такой шаг.

По данным телекомпании ABC, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Монреаля (Канада) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), совершил в субботу незапланированную посадку в Ньюарке из-за возгорания в грузовом отсеке. Самолет благополучно сел, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Тушением занимается пожарный расчет.