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СМИ: в Мексике 15 человек погибли в результате нападения на ночной клуб

Пострадали пять человек

ТАСС, 9 марта. По меньшей мере 15 человек погибли, еще пять пострадали в результате вооруженного нападения на ночной клуб в городе Саламанка в штате Гуанахуато. Об этом в субботу сообщила газета Milenio со ссылкой на власти.

Согласно ее информации, группа вооруженных людей ворвалась в ночной клуб La Playa и открыла огонь по находящимся в здании людям. По данным очевидцев трагедии, в клубе в момент нападения находились более 20 человек. Информации о состоянии здоровья пострадавших не поступало.

Полицейские немедленно прибыли на место преступления, однако нападавшим удалось скрыться на автомобиле. Другие подробности происшествия пока не известны.

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