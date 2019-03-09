Мужчина ранил ножом участника дорожного конфликта на Ленинградском шоссе в Москве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который ранил ножом оппонента по дорожному конфликту на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Около 18:12 в районе дома 18 по Ленинградскому шоссе между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один из них причинил ножевое ранение другому и скрылся", - сказали в главке.

Нападавший был вскоре задержан сотрудниками ГИБДД в центре столицы. В настоящее время его везут в отдел полиции для выяснения причин случившегося.