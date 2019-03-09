Ребенок получил травмы головы после падения с тренажера в медцентре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Малолетний ребенок во время процедур в одном из медцентров Челябинска травмировал голову и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

"Мать привела малолетнего ребенка, который имеет хронические заболевания, на реабилитацию в один из медицинских центров. Там он, по предварительным данным, упал с тренажера и получил травмы головы. После этого ребенок был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области ТАСС сообщили, что по факту травмирования ребенка проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.