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Пятьдесят пассажиров забрали из сломавшегося автобуса в Челябинской области

У автобуса, который вез отдыхающих с горнолыжного курорта, начали отказывать тормоза, но водитель смог остановиться на обочине

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Заказной автобус, который вез отдыхающих с горнолыжного курорта, сломался в субботу на трассе близ города Златоуста в Челябинской области. Пассажиров с места происшествия забрал подменный транспорт, сообщили ТАСС в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

По данным пресс-службы управления дорог "Южный Урал" заказной автобус в субботу вез 50 отдыхающих с одного из горнолыжных курортов региона в Челябинск. Когда автобус следовал мимо города Златоуста (примерно в 11 км от жилой застройки), у него начали отказывать тормоза, но водитель смог остановиться на обочине. Никто не пострадал, температура воздуха в момент ЧП составляла минус пять градусов.

"За пассажирами приехал запасной автобус. Сейчас их везут к месту назначения, то есть в Челябинск", - сказали в пресс-службе.

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РоссияЧелябинская область
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