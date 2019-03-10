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СМИ: в Мексике шесть человек погибли в ходе столкновения между военными и членами картеля

Как сообщает телеканал Televisa, все погибшие - участники преступного сообщества

МЕХИКО, 10 марта. /ТАСС/. Группа преступников напала в субботу на военных в районе города Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас. Военнослужащим удалось ликвидировать шестерых участников атаки, сообщил телеканал Televisa.

Бой произошел в районе трассы Монтеррей - Нуэво-Ларедо. По предварительным данным, в нем участвовали члены организованного преступного сообщества "Картель северо- востока". Они использовали автоматическое оружие.

Сведений о пострадавших военных обнародовано не было.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств - свыше 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

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