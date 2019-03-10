Более 600 свиней погибли в пожаре на одной из ферм на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Более 600 свиней и поросят погибли во время пожара на одной из ферм свинокомплекса "Уральский" в городском округе Богданович (Свердловская область). Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как уточняется в сообщении, пожар произошел в цехе репродукции 9 марта в 19:46 мск. Возгорание произошло в системе приточной вентиляции, площадь пожара составила 2 кв. м.

"Своевременно обнаружить пожар позволила автоматическая пожарная сигнализация. После чего охрана объекта сообщила о случившемся в пожарную охрану. Помещение цеха самостоятельно покинули двое рабочих. Из-за задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования.