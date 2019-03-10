Адвокат фигуранта дела Захарченко заявила, что ВТБ против изъятия двух квартир у Сенина

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Две квартиры в Подмосковье, которые подлежат конфискации в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина, соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко, находятся в залоге у банка ВТБ. Об этом сообщила ТАСС адвокат семьи Сениных Елена Мартынова, отметив, что представители банка просят суд оставить без удовлетворения требования истца в части обращения взыскания на эти две квартиры.

Она уточнила, что банк ссылается на кредитные договоры (ипотеку) между ВТБ и двумя соответчиками по иску. "Как отмечается в возражениях, удовлетворение данного требования истца повлечет нарушение прав банка как кредитора и залогодержателя", - пояснила адвокат, отметив, что банк заявил свои возражения на прошлом заседании в Гагаринском районном суде Москвы 7 марта.

"В возражениях банк также указывает, что конфискация имущества не влечет прекращения обязательств по выплате кредита. Таким образом, лицо - фактически добросовестный приобретатель, приобретший имущество на кредитные денежные средства, - лишается имущества, остается должен банку и обязан нести [кредитные] обязательства", - сказала защитник.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Сенина на 380 млн рублей. Взысканию подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры в Москве и Московской области), пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела. В рамках иска в качестве ответчиков, кроме Сенина, заявлены 13 человек, которые, по версии Генпрокуратуры, являются номинальными собственниками, их имущество фактически приобретено или принадлежит Сенину.

Комментариями банка агентство не располагает.

Встречный иск

Также, по словам Мартыновой, в ходе судебного заседания 7 марта представляющие интересы ответчиков адвокаты заявили встречное исковое заявление к Генпрокуратуре. "Был заявлен одним из адвокатов встречный иск к Генпрокуратуре о признании лица добросовестным приобретателем имущества", - подчеркнула адвокат, добавив, что судом это исковое заявление не было принято.

Кроме того, добавила Мартынова, Генпрокуратура предоставила суду ряд документов, имеющих гриф "для служебного пользования", что, по мнению защиты, является нарушением. Документы, которые Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг направили в Следственный комитет РФ по его запросу в рамках уголовного дела в отношении Сенина и Захарченко, "носят информационный характер и требуют проверки", сказала адвокат.

Следующее заседание суда по иску назначено на 11 марта.