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У безработного в Москве угнали джип за 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 10 марта./ТАСС/. Джип стоимостью около 6 млн рублей угнали у безработного мужчины в московском округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Вечером 9 марта в полицию обратился мужчина 1985 года, безработный. Он заявил, что неизвестные в Зеленограде угнали его машину Land Rover Range Rover стоимостью 6 млн руб. Полицейские выяснили, что машину угнали с территории неохраняемой парковки",  - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ ("Кража").

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