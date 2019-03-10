У безработного в Москве угнали джип за 6 млн рублей

МОСКВА, 10 марта./ТАСС/. Джип стоимостью около 6 млн рублей угнали у безработного мужчины в московском округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Вечером 9 марта в полицию обратился мужчина 1985 года, безработный. Он заявил, что неизвестные в Зеленограде угнали его машину Land Rover Range Rover стоимостью 6 млн руб. Полицейские выяснили, что машину угнали с территории неохраняемой парковки", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ ("Кража").