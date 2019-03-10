В Рязани возбудили дело против матери, выбросившей новорожденного сына в мусорный бак

ТАСС, 10 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Рязани, выбросившей в мусорный бак своего новорожденного ребенка. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Утром 10 марта в мусорном контейнере возле дома № 21, корпус 1, по улице Станкозаводской города Рязани в полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный. По данному факту Московским МСО города Рязани СУ СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка"). По горячим следам установлена подозреваемая в совершении данного преступления", - говорится в сообщении. Уточняется, что ею оказалась 31-летняя жительница города.

По данным следствия, у женщины начались роды во время распития спиртного в гостях у знакомых. Она родила мальчика, положила его в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Плач младенца услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Как уточнили ТАСС в СК, ребенок получил сильное переохлаждение. Его сразу же доставили в детский перинатальный центр, где врачи пытаются стабилизировать его состояние.