СМИ: при взрыве автобуса в Стокгольме пострадал один человек

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Один человек госпитализирован в результате взрыва автобуса, произошедшего в воскресенье в центре Стокгольма, версия теракта не рассматривается. Об этом сообщил телеканал SVT.

По сообщению полиции, причина взрыва пока неизвестна. Подозрений на умышленный подрыв или теракт нет. Взрыв сопровождался ярким пламенем и большим количеством дыма.

Работающий на газе автобус ехал пустым, в нем находился только водитель. "Насколько он пострадал, мы пока не знаем", - приводит телеканал слова пресс-секретаря полиции Стокгольма Карины Скагерлинд.