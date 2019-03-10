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СМИ: при взрыве автобуса в Стокгольме пострадал один человек

По данным полиции, причина взрыва пока неизвестна, однако подозрений на умышленный подрыв или теракт нет

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Один человек госпитализирован в результате взрыва автобуса, произошедшего в воскресенье в центре Стокгольма, версия теракта не рассматривается. Об этом сообщил телеканал SVT.

По сообщению полиции, причина взрыва пока неизвестна. Подозрений на умышленный подрыв или теракт нет. Взрыв сопровождался ярким пламенем и большим количеством дыма.

Работающий на газе автобус ехал пустым, в нем находился только водитель. "Насколько он пострадал, мы пока не знаем", - приводит телеканал слова пресс-секретаря полиции Стокгольма Карины Скагерлинд.

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