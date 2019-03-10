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В полиции назвали причину взрыва автобуса в центре Стокгольма

Пресс-секретарь ведомства Карина Скагерлинд уточнила, что один из расположенных на крыше транспортного средства газовых баллонов соприкоснулся с ограничителем высоты в туннеле и взорвался

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв автобуса, произошедший в воскресенье в центре Стокгольма, был вызван тем, что он задел расположенным на крыше газовым баллоном за ограничитель высоты в туннеле. Об этом сообщила в интервью Шведскому радио пресс-секретарь полиции Карина Скагерлинд.

"В настоящий момент мы рассматриваем это как ДТП с въехавшим в туннель автобусом. Мы полагаем, что один из расположенных на крыше автобуса баллонов соприкоснулся с ограничителем высоты в туннеле и взорвался", - сообщила она.

Скагерлинд также подтвердила, что водитель автобуса пострадал, однако его травмы незначительные. Взорвавшийся автобус практически полностью выгорел.

Взрыв сопровождался ярким пламенем и большим количеством дыма. Автобус ехал пустым, и в нем находился только водитель.

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