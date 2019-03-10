В полиции назвали причину взрыва автобуса в центре Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв автобуса, произошедший в воскресенье в центре Стокгольма, был вызван тем, что он задел расположенным на крыше газовым баллоном за ограничитель высоты в туннеле. Об этом сообщила в интервью Шведскому радио пресс-секретарь полиции Карина Скагерлинд.
"В настоящий момент мы рассматриваем это как ДТП с въехавшим в туннель автобусом. Мы полагаем, что один из расположенных на крыше автобуса баллонов соприкоснулся с ограничителем высоты в туннеле и взорвался", - сообщила она.
Скагерлинд также подтвердила, что водитель автобуса пострадал, однако его травмы незначительные. Взорвавшийся автобус практически полностью выгорел.
Busexplosion im Zentrum von Stockholm. Nach Angaben der Rettungskräfte fuhr der Bus in ein Hindernis und fing Feuer. Der Fahrer wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren keine Passagiere an Bord. Polizei geht von einem Unglück aus. https://t.co/DPu9cDBb2z @tagesschau pic.twitter.com/rvKSprUB0L— ARD Stockholm (@ARD_Stockholm) 10 March 2019
Взрыв сопровождался ярким пламенем и большим количеством дыма. Автобус ехал пустым, и в нем находился только водитель.