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Полиция возбудила уголовное дело из-за ограбления банка в Воронеже

Сумма ущерба пока не установлена

ТАСС, 10 марта. Неизвестные ночью ограбили отделение банка на улице Лизюкова в Воронеже. Полиция возбудила уголовное дело, сообщила в воскресенье ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по Воронежской области Елена Подтынных.

"Сегодня в 3 часа ночи дежурному полиции поступило сообщение об ограблении банка на улице Лизюкова, 38. Неизвестные проникли в здание финансово-кредитной организации через подвал и вынесли оттуда деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сообщила Подтынных.

По ее словам, сумма ущерба пока не установлена, но речь может идти о десятках миллионов рублей. "Сейчас на месте работают криминалисты, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются личности грабителей", - отметили в пресс-службе.

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