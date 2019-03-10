Два человека пострадали при падении сорванного ветром рекламного щита в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Два человека получили тяжелые травмы в субботу при падении на них рекламного щита из-за сильного ветра в Выборгском районе Санкт-Петербурга сообщила в воскресенье вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в социальной сети Twitter.

"С места обрушения рекламного щита на проспекте Энгельса, у станции метро "Проспект просвещения" в Елизаветинскую больницу доставлены двое пострадавших. По состоянию на 16:00 мск пострадавшие в реанимации, состояние тяжелое", - отмечается в сообщении.

В субботу сильный порывистый ветер, снегопад и нулевая видимость стали причиной нескольких ЧП в городе, с 11:00 до 14:20 мск был полностью закрыт международный аэропорт Пулково - прибывающие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживались. Кроме того, накануне городское управление МЧС также предупреждало о подъеме уровня воды в Финском заливе, из-за чего в субботу создалась угроза наводнения и были закрыты створки Комплекса защитных сооружений города, а также прервано судоходство на Кронштадском фарватере. В 13:00 мск угроза наводнения миновала, створки дамбы были открыты.

Спасатели предупреждали любителей подледного лова об опасности выхода на лед из-за колебаний уровня воды, однако, как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по городу, многие рыбаки не прислушались к предупреждению. Помощь была оказана около 60 рыбакам - спасатели помогли им перебраться со льда на сушу.