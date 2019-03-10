Умер пациент пражской клиники, раненный из пистолета соседом по больничной палате

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Пациент клиники "На Виноградах" в Праге, раненный в субботу из пистолета соседом по больничной палате, скончался. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель чешской полиции Ян Данек.

"В воскресенье скончался больной, тяжело раненный соседом по больничной палате в отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах", - отметил он. - В ходе инцидента, причину которого расследует полиция, ранения получил еще один находившийся в палате пациент клиники. Он продолжает лечение".

Стрельбу по соседям в больничной палате открыл 74-летний онкологический больной. Прибежавшие на выстрелы дежурные медсестры смогли отобрать у него пистолет. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех выразил им благодарность за проявленное мужество.