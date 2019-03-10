Суд на день отложил слушания по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Суд Сахалинской области в понедельник перенес на 12 марта рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, из-за недостаточного ознакомления с материалами дела новых адвокатов одного из подсудимых, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия постановила удовлетворить ходатайство о переносе судебного заседания", - огласила судья Юлия Терлецкая.

Один из новых защитников Карепкина Василий Иванов попросил месяц на ознакомление с материалами дела, но суд принял решение отложить заседание до 14:30 (06:30 мск) 12 марта.

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в подготовке и ведению избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году. Также взятки были за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными и ведению экономической деятельности на территории Сахалинской области.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и осудил его на 13 лет колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.