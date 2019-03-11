СМИ: тревога поднята из-за данных о вооруженном человеке в больнице штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Наряды полиции прибыли в воскресенье в населенный пункт Бронквилл (штат Нью-Йорк) в связи с сообщениями о проникновении вооруженного человека в местную больницу. Об этом сообщила газета Daily News.

По ее данным, в больнице объявлена тревога категории, которая предусмотрена на случай появления злоумышленника с огнестрельным оружием. Входы в медучреждение блокированы, в здании находятся несколько десятков полицейских. Они прочесывают одно за другим помещения в поиске возможного подозреваемого.

Данных о стрельбе пока не поступало.