СМИ: неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса на северо-востоке Мексики

МЕХИКО, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные похитили в воскресенье 19 пассажиров автобуса, следовавшего из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила газета El Universal.

Преступники на двух автомобилях вынудили автобус остановиться в районе Пало-Бланко, после чего вывели из него 19 человек, посадили их в свои машины и скрылись в неизвестном направлении. В Рейносу из 41 пассажира, находившегося на борту, прибыли только 22. Официального подтверждения этой информации пока нет. Судя по тому, как произошло похищение, за ним может стоять одно из преступных сообществ, орудующих в регионе.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств - свыше 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч жителей латиноамериканской страны несет наркомафия.