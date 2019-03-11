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В перестрелке под Волгоградом погиб человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, еще трое пострадали

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу в результате перестрелки под Волгоградом накануне вечером, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В воскресенье вечером в городе Фролово Волгоградской области произошла перестрелка, в результате погиб один человек, трое ранены и доставлены в больницу",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел из-за личных неприязненных отношений.

"Несколько участников перестрелки задержаны", - отметил собеседник агентства, сказав, что не может назвать точное число задержанных.

В следственном управлении СК по Волгоградской области ТАСС сказали, что "сейчас информация по этому факту уточняется, позднее будет совместный с региональным ГУ МВД пресс-релиз".

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