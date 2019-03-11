Суд продлил арест замглавы управления Росприроднадзора Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 марта. /ТАСС/. Суд на два месяца продлил срок содержания под стражей заместителю руководителя управления Росприроднадзора по Амурской области Алексею Малышеву, обвиняемому в получении взятки, сообщается в понедельник на сайте Благовещенского городского суда.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей обвиняемому <...> на два месяца, до 8 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Суд посчитал, что, оставаясь на свободе, Малышев может скрыться от органов следствия, оказывать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу.

Малышева задержали в декабре 2018 года при получении взятки в размере 40 тыс. рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.