Ураган "Эберхард" парализовал железнодорожное движение на западе ФРГ

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Ураган "Эберхард", накрывший в воскресенье большую часть ФРГ, практически парализовал железнодорожное движение на западе Германии. Последствия будут ощущаться и в понедельник, сообщил представитель концерна Deutsche Bahn.

"Будут наблюдаться значительные ограничения в движении как поездов дальнего следования, так и региональных составов", - отметили в компании. В воскресенье из-за последствий непогоды Deutsche Bahn полностью остановил железнодорожное сообщение в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Как ожидается, в течение сегодняшнего дня оно постепенно нормализуется.

В Дортмунде, Кельне, Оснабрюке и Франкфурте-на-Майне концерн предоставил в распоряжение сотен застрявших пассажиров поезда, чтобы они могли в них провести ночь.

В регионе Зауэрланд (земля Северный Рейн - Вестфалия) дерево упало на автомобиль, в котором находился 47-летний мужчина, в результате чего он погиб.

В Тюрингии непогода отрезала от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, которая ведет в Фёрицталь- Мёнхсберг, завалило упавшими из-за сильного ветра деревьями. Пожарным пришлось отложить проведение работ по устранению последствий непогоды по соображениям безопасности.

В Баварии и Баден-Вюртемберге пожарные сотни раз выезжали для устранения последствий урагана.