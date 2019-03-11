В подъезде одного из домов в Бурятии нашли новорожденного

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Жители одного из домов в городе Северобайкальск в Бурятии нашли брошенного в подъезде новорожденного мальчика. Об этом сообщается на сайте республиканского Следственного управления СКР.

"9 марта утром в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Ленинградская города Северобайкальск местными жителями обнаружен сверток, внутри которого находился новорожденный живой мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой организован розыск матери ребенка", - говорится в сообщении.

Младенца нашла семейная пара, молодые люди сразу занесли младенца в квартиру и позвонили в больницу. Ребенка немедленно госпитализировали. "После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что ребенок появился на свет на 37-ой неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в его развитии не выявлено, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма", - отметили в Следственном управлении.

Сейчас ребенку оказывается вся необходимая врачебная помощь.

"В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Изъяты все биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство", - сообщили в ведомстве.--