Лодочник в Астраханской области получил три года колонии за гибель двух человек

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Володарский районный суд в Астраханской области приговорил к трем годам лишения свободы владельца лодки, при столкновении которой с другим судном погибли два человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 3 ноября 2016 года в Каспийском море. По данным ведомства, моторная лодка "Казанка-5М" столкнулась с другой - "Волжанка 475". В результате происшествия погибли два человека, находившиеся в "Волжанке".

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам") и с учетом мнения гособвинителя Астраханской транспортной прокуратуры назначил наказание в виде трех лет лишения свободы и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года", - говорится в сообщении.

По данным Южной транспортной прокуратуры, человек, управлявший "Казанкой", проявил преступную неосторожность, двигаясь со скоростью, которая не позволила ему избежать столкновения, а также не принял мер для предотвращения происшествия.