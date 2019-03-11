Полицейский в Ставропольском крае пойдет под суд за освобождение знакомого из-под стражи

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Суд в Ставропольском крае рассмотрит дело против бывшего начальника отдела МВД по Новоалександровскому городскому округу, обвиняемого в том, что он выпустил из изолятора временного содержания помещенного под административный арест знакомого. Об этом сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в марте 2018 года обвиняемый дал подчиненному незаконное указание освободить из изолятора знакомого, который был признан виновным в оставлении места ДТП.

"Он [полицейский] обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится сообщении ведомства.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что после служебной проверки полицейский был освобожден от исполнения обязанностей. "Вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет рассматриваться после судебного решения", - говорится в сообщении пресс-службы.